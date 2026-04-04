В Федерации независимых профсоюзов России ответили на идею Дерипаски В ФНПР не поддержали введение шестидневной рабочей недели в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не приветствует инициативу введения шестидневной рабочей недели, заявила заместитель председателя ФНПР Нина Кузьмина. По словам ректора Академии труда и социальных отношений, которые приводит ТАСС, она не поддерживает идею.

Не поддерживаю идею, — отметила Кузьмина.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, призвав россиян перейти на 72-часовую рабочую неделю, так как в этом году мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее. Зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко поддержал его иниацитиву. По его словам, соответствующий вопрос требует дифференцированного подхода.

При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России рынок труда со временем постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но это не коснется всех отраслей. По словам парламентария, россияне должны больше отдыхать и меньше работать, при этом производительность труда и доходы граждан должны остаться неизменными.