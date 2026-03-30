«Дерипаску я поддерживаю»: Онищенко приветствовал идею о рабочей неделе

Идея миллиардера Олега Дерипаски с введением в России шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня имеет место быть, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, которые приводит РИА Новости, соответствующий вопрос требует дифференцированного подхода.

Дерипаску я поддерживаю. Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это, — отметил он.

Ранее Дерипаска предложил ввести в России шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, призвав россиян перейти на 72-часовую рабочую неделю. В частности, миллиардер заявил, что в этом году весь мир вступил в эпоху кризиса, вызванного тяжелой трансформацией, которую необходимо пройти как можно быстрее.