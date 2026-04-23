Российские авиакомпании обвинили в сокращении стажа пилотов Baza: пилоты пожаловались в Верховный суд на занижение налета

Шереметьевский профсоюз летного состава направил в Верховный суд России жалобу на занижение налета пилотам со стороны отечественных авиакомпаний, сообщает Telegram-канал Baza. Профсоюз добивается единообразной судебной практики по вопросам учета полетного времени.

Согласно доводам заявителей, входящие в одну группу авиакомпании применяли понижающие коэффициенты к фактическому налету при полетах в расширенном составе экипажа. В результате в систему персонифицированного учета передавались данные с уменьшенным количеством часов.

Профсоюз утверждает, что действующее законодательство не предусматривает корректировку фактического налета в зависимости от числа членов экипажа. Такая практика приводит к искусственному сокращению страхового стажа пилотов и последующим отказам в назначении досрочной пенсии.

Судебные решения по аналогичным спорам оказались различными. В Москве иски к одной из компаний были удовлетворены в пользу пилотов, тогда как в Ульяновске по делу другого перевозчика суд отказал в удовлетворении требований, решение было подтверждено вышестоящими инстанциями.

Профсоюз настаивает на необходимости формирования единой правовой позиции. По имеющимся данным, председатель Верховного суда поручил провести проверку по данному вопросу.

