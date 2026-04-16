В России предложили изменить подход к формированию зарплат медиков

В России предложили установить оклад медиков на уровне 50% от общего дохода

В России предложили закрепить долю оклада медработников на уровне не менее 50% от общей суммы зарплаты, передает РИА Новости. Инициатива касается совершенствования системы оплаты труда в сфере здравоохранения, отметили в источнике.

В документах уточняется, что доля окладной части должна составлять минимум 50% без учета компенсационных выплат, при этом зарплата не должна быть ниже уровня прошлого года. Отмечается, что такие подходы направлены на повышение стабильности доходов медицинских работников.

Также подчеркивается, что рекомендации разработаны при участии правительства, работодателей и профсоюзов. Кроме того, для сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, предусмотрено дополнительное повышение оплаты не менее чем на 4% от оклада.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что матери троих детей, а также педагоги и медики сохраняют право на досрочный выход на пенсию, что является частью государственной политики по учету особых заслуг и сложных условий труда. По его словам, с 2026 года для многодетных женщин будет действовать важное новшество по учету стажа.

Общество
Россия
медработники
медики
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве и Днепропетровске прогремели взрывы
Трамп хочет завершить войну с Ираном
Очевидцы сообщили о взрывах и сиренах в разных районах Сочи
В Европе заволновались из-за предупреждения Медведева
«Ложиться под нож страшно»: Надя Ручка о пластике, муже и новых «Блестящих»
«Как бы ни было сложно»: в Госдуме предложили новый формат поддержки Кубы
Сочинский аэропорт внезапно закрылся
«Мы будем тут жить»: черные риелторы 30 лет «отжимали» квартиры в Тольятти
Финляндия остается оголтелым сторонником Украины
Стало известно, сколько нерабочих дней осталось у россиян в 2026 году
«Разгона инфляции не будет»: депутат Бессараб о пенсиях и новых льготах
Мадьяр соревнуется с Зеленским за деньги Европы
Устранили как свидетелей? Какие грязные тайны скрываются в деле Усольцевых
В российских аптеках фиксируют странную динамику спроса на антидепрессанты
Россия осталась четвертой экономикой мира
Дипломат оценил реальное состояние российско-финских отношений
Черногория ждет: когда отправиться и какие сокровища страны не пропустить
Донбасс стал самой заминированной территорией в мире
Россия и США нашли общее понимание мира по Украине
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
