В России предложили изменить подход к формированию зарплат медиков

В России предложили закрепить долю оклада медработников на уровне не менее 50% от общей суммы зарплаты, передает РИА Новости. Инициатива касается совершенствования системы оплаты труда в сфере здравоохранения, отметили в источнике.

В документах уточняется, что доля окладной части должна составлять минимум 50% без учета компенсационных выплат, при этом зарплата не должна быть ниже уровня прошлого года. Отмечается, что такие подходы направлены на повышение стабильности доходов медицинских работников.

Также подчеркивается, что рекомендации разработаны при участии правительства, работодателей и профсоюзов. Кроме того, для сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях, предусмотрено дополнительное повышение оплаты не менее чем на 4% от оклада.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что матери троих детей, а также педагоги и медики сохраняют право на досрочный выход на пенсию, что является частью государственной политики по учету особых заслуг и сложных условий труда. По его словам, с 2026 года для многодетных женщин будет действовать важное новшество по учету стажа.