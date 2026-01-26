Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:33

Названы особые категории работников, которые могут выйти на пенсию досрочно

Экономист Иванова-Швец: педагоги и медработники имеют право на досрочную пенсию

Существуют особые категории работников, которые имеют право выхода на пенсию раньше общеустановленного срока, заявила в беседе с NEWS.ru доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Это в том числе педагоги, артисты, а также медицинские работники, уточнила эксперт.

Пенсия по старости может назначаться как на общих основаниях при достижении пенсионного возраста, так и при наличии особых условий досрочно. Но при этом обязательные условия выхода на пенсию: наличие трудового стажа не менее 15 лет и заработанные пенсионные коэффициенты (ИПК) в количестве 30. Имеющие длительный стаж работы — 57 женщины и 62 мужчины, в 2026 году должно быть 58 и 63 года. Особые категории работников — педагоги, артисты, медицинские работники — могут уйти на пенсию при наличии профессионального стажа в профессии, — сказала Иванова-Швец

Экономист также уточнила, что право на досрочный выход на пенсию имеют и работники, чей стаж был связан с вредными, опасными или тяжелыми условиями труда. Она пояснила, что конкретный пенсионный возраст для этих категорий зависит от установленного класса вредности, тяжести и сложности выполняемой работы.

Право на досрочное назначение пенсии также распространяется на граждан, трудившихся в особых климатических условиях — в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.

По словам Ивановой-Швец, для этих категорий работников пенсионный возраст сокращается на пять лет относительно общеустановленного. Обязательным условием, как пояснила эксперт, является выработка специального стажа: не менее 15 лет для работы непосредственно в условиях Крайнего Севера или 20 лет — на приравненных к ним территориях.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что матери троих детей, а также педагоги и медики сохраняют право на досрочный выход на пенсию, что является частью государственной политики по учету особых заслуг и сложных условий труда. По его словам, с 2026 года для многодетных женщин будет действовать важное новшество по учету стажа.

пенсия
досрочная пенсия
страховая пенсия
педагоги
медработники
Екатерина Свинова
Е. Свинова
