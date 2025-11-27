День матери
27 ноября 2025 в 08:00

Кому и на сколько поднимут пенсии в 2026-м: составили полный список

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 2026 году в России вырастут пенсии у всех категорий получателей — страховые, социальные и военные. Основная индексация произойдет с 1 января, что увеличит среднюю выплату до 27,1 тыс. рублей. Дополнительные повышения ожидаются в апреле и августе. Военные пенсионеры получат прибавку в октябре. Кому и на сколько повысят выплаты — в материале NEWS.ru.

«В 2026 году пенсии будут повышать по привычной схеме»

«В следующем году пенсии будут повышать по привычной схеме», — отмечает в беседе с NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По его словам, это особенно важно для неработающих пенсионеров, чтобы они могли поддерживать обычный уровень жизни. Власти рассчитывают размер индексации в основном на основе прогноза инфляции — так пенсии защищают от роста цен.

На реальные доходы пенсионеров также влияют курс рубля и общая экономическая ситуация, объясняет экономист. Государство увеличивает выплаты, чтобы граждане могли покупать столько же, сколько и раньше, несмотря на подорожание товаров и услуг.

На сколько вырастут пенсии с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% (выше уровня инфляции). Средний размер выплат увеличится почти на 2000 рублей — до 27 100.

Фиксированная часть страховой пенсии по старости вырастет до 9584,69 рубля в месяц, а стоимость пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля, напоминает NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Староверова.

Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранее предполагалось, что индексация пройдет в два этапа. В итоге власти решили увеличить размер пенсии разово с первого дня нового года.

«Как и в 2024-м, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции или с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а с 1 января — выше инфляции», — пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

При этом некоторые пенсионеры (те, кто получает пенсию в первые 11 дней месяца) в декабре получат сразу две страховые пенсии (формируемые в рамках отчислений в Социальный фонд). Первая будет выплачена в начале месяца, а вторая — в конце, с учетом январской индексации.

Кому поднимут пенсии 1 апреля 2026 года

С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы на 6,8% социальные пенсии. Их выплачивают людям с различной степенью инвалидности, а также студентам и тем гражданам, кому не хватило трудового стажа (менее 15 лет) для назначения обычной пенсии.

После пересчета средний размер таких выплат достигнет 16 590 рублей. Для разных категорий получателей установлены различные суммы. Пенсия по старости составит 9424,1 рубля, для инвалидов I группы — 18 848,32, II группы — 9424,1, III группы — 8010,57.

Если социальная пенсия ниже прожиточного минимума в регионе и является единственным источником дохода, то гражданину положена федеральная социальная доплата. Она покрывает разницу между пенсией и установленным в области минимумом.

Кто получит прибавку к пенсии в августе 2026 года

В августе 2026 года работающие пенсионеры получат автоматическую прибавку к пенсии. Перерасчет касается тех, кто официально трудился в 2025-м и работодатель перечислял за них страховые взносы. Никаких заявлений подавать не нужно — все произойдет в беззаявительном порядке.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Размер доплаты зависит от количества пенсионных баллов, заработанных за 2025 год. Однако есть важные ограничения: учитываются максимум три балла. Стоимость балла определяется по законодательной ставке, действующей на момент выхода на пенсию. Тем, кто продолжал работать официально, увеличат выплаты, но в расчетах будут использованы параметры, актуальные на дату оформления пенсии.

Так, при стоимости балла 145,69 рубля в 2025-м для граждан, вышедших на пенсию в текущем году, она составит не более 437,07 рубля (3 × 145,69). Для пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых в 2019 году, — не выше 261,72 (3 × 87,24).

Минимальный размер прибавки может составить 64,1 рубля (стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в 2015 году).

У кого вырастут пенсии в октябре 2026 года

В октябре 2026 года вырастут пенсионные выплаты военным и бывшим сотрудникам силовых ведомств. Точная сумма будет известна ближе к осени.

В 2025-м пенсии военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств проиндексировали на 7,6%. Этот вид выплат рассчитывают исходя из окладов по должности и званию, надбавок и понижающего коэффициента. Сейчас доля денежного довольствия, учитываемая при исчислении пенсии, составляет 93,59%.

C 1 октября оклады по воинским званиям и должностям были повышены на 7,6%. Вслед за этим решением автоматически выросли военные пенсии.

