Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году

С 2026 года пенсии в России снова вырастут. Владимир Путин заявил, что с 1 января на 7,6% повысят страховые пенсии по старости, с 1 апреля — социальные. Кроме того, в следующем году повысят зарплаты тем, кто работает в бюджетной сфере и на госслужбе. Многие семьи смогут получить новую налоговую выплату. Подробнее обо всех этих изменениях — в материале NEWS.ru.

11 декабря 2025 года президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором сделал ряд важных заявлений.

«Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% — то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего 2025 года», — отметил глава государства.

Кроме того, президент анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей с детьми.

По его словам, ее механизм будет действовать таким образом, что каждый из работающих родителей получит возможность вернуть часть уплаченного ими в прошлом году налога на доходы физических лиц. Расчетная ставка НДФЛ для данной категории граждан будет установлена на уровне 6%. Для оформления данной выплаты необходимо будет подать специальное заявление с 1 июня по 1 октября ежегодно.

Также президент заявил, что уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях. По его словам, увеличение зарплат и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как это отразится на доходах пенсионеров

Увеличение пенсионных выплат будет проводиться в несколько этапов для разных групп граждан, напомнил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Как отметил парламентарий, с начала 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 7,6%. «Это коснется как тех, кто уже не работает, так и тех, кто продолжает трудовую деятельность», — уточнил он.

В итоге, средний размер страховой пенсии по старости станет больше на 1900 рублей и превысит 27 700 рублей ежемесячно. Фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля.

Социальные пенсии (адресована инвалидам, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию), будут увеличены с 1 апреля 2026 года — на 6,8%. Средний размер этих выплат в итоге составит 16 590 рублей.

Установленный размер индексации страховых пенсий (7,6%) был рассчитан с учетом прогноза по инфляции и предполагает ее опережение. Как уточнил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, процент индексации превышает прогнозируемый уровень роста потребительских цен.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что даст новая семейная налоговая выплата

Как пояснил Игорь Балынин, новая ежегодная выплата для многодетных семей позволит вернуть значительную часть уплаченного НДФЛ. Эта мера — адресная поддержка для тех, кто в ней больше всего нуждается: право на нее имеют семьи, чей средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.

«Расчет размера выплаты учитывает региональные особенности. За основу берётся именно тот прожиточный минимум, который установлен по месту жительства семьи», — уточнил эксперт.

Для того, чтобы определить право на назначение выплаты нужно рассчитать среднедушевой доход в месяц в году, предшествующем году назначения выплаты. Для этого сумму дохода, полученную всеми членами семьи, нужно разделить на число членов семьи. Полученный результат не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи.

Кроме того, будет проводиться оценка имущественной обеспеченности: по тем же критериям, что и для получения единого пособия на детей, пояснил Балынин. При наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6% (по сути, получаем, что налогоплательщикам-получателям данной семейной выплаты будет возвращаться бо́льшая часть уплаченного налога — 7% из 13%).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт особо подчеркнул, что ежегодная семейная выплата предоставляется каждому из родителей: размер выплаты зависит от их сумм дохода.

Руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой опасается, что порог в полтора прожиточных минимума на человека может оказаться слишком жестким для многодетных семей, где расходы — на питание, одежду, образование, дополнительные занятия — объективно выше.

«Есть риск, что из-за боязни потерять право на выплату у родителей пропадет стремление к профессиональному развитию и росту доходов», — отметил собеседник NEWS.ru. Эксперт предложил подумать о «более гибких» механизмах получения такой помощи.

У кого вырастут зарплаты

С 1 января 2026 года в России запланирована единая индексация зарплат работников бюджетной сферы — на 7,6%. Оплата труда станет выше на фоне увеличения МРОТ.

Повышение минимального размера оплаты труда затронет 4,6–5 млн россиян. В большинстве своем это педагоги, медики, социальные работники, сотрудники сферы культуры, технический и обслуживающий персонал и т. д.

