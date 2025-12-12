Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году

С 2026 года пенсии в России снова вырастут. Владимир Путин заявил, что с 1 января на 7,6% повысят страховые пенсии по старости, с 1 апреля — социальные. Кроме того, в следующем году повысят зарплаты тем, кто работает в бюджетной сфере и на госслужбе. Многие семьи смогут получить новую налоговую выплату. Подробнее обо всех этих изменениях — в материале NEWS.ru.
Что изменится для россиян в 2026 году
11 декабря 2025 года президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором сделал ряд важных заявлений.
«Как и было обозначено в майском указе 2024 года, пенсии должны расти темпами не ниже инфляции. С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6% — то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего 2025 года», — отметил глава государства.
Кроме того, президент анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей с детьми.
По его словам, ее механизм будет действовать таким образом, что каждый из работающих родителей получит возможность вернуть часть уплаченного ими в прошлом году налога на доходы физических лиц. Расчетная ставка НДФЛ для данной категории граждан будет установлена на уровне 6%. Для оформления данной выплаты необходимо будет подать специальное заявление с 1 июня по 1 октября ежегодно.
Также президент заявил, что уровень бедности в стране находится на рекордно низких значениях. По его словам, увеличение зарплат и в бюджетной сфере, и в других отраслях стимулирует внутренний спрос.
Как это отразится на доходах пенсионеров
Увеличение пенсионных выплат будет проводиться в несколько этапов для разных групп граждан, напомнил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы (Фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Как отметил парламентарий, с начала 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 7,6%. «Это коснется как тех, кто уже не работает, так и тех, кто продолжает трудовую деятельность», — уточнил он.
В итоге, средний размер страховой пенсии по старости станет больше на 1900 рублей и превысит 27 700 рублей ежемесячно. Фиксированная выплата к страховой пенсии достигнет 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента составит 156,76 рубля.
Социальные пенсии (адресована инвалидам, нетрудоспособным гражданам и тем людям, которые не приобрели по каким-либо причинам право на страховую пенсию), будут увеличены с 1 апреля 2026 года — на 6,8%. Средний размер этих выплат в итоге составит 16 590 рублей.
Установленный размер индексации страховых пенсий (7,6%) был рассчитан с учетом прогноза по инфляции и предполагает ее опережение. Как уточнил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, процент индексации превышает прогнозируемый уровень роста потребительских цен.
Что даст новая семейная налоговая выплата
Как пояснил Игорь Балынин, новая ежегодная выплата для многодетных семей позволит вернуть значительную часть уплаченного НДФЛ. Эта мера — адресная поддержка для тех, кто в ней больше всего нуждается: право на нее имеют семьи, чей средний доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе.
«Расчет размера выплаты учитывает региональные особенности. За основу берётся именно тот прожиточный минимум, который установлен по месту жительства семьи», — уточнил эксперт.
Для того, чтобы определить право на назначение выплаты нужно рассчитать среднедушевой доход в месяц в году, предшествующем году назначения выплаты. Для этого сумму дохода, полученную всеми членами семьи, нужно разделить на число членов семьи. Полученный результат не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания семьи.
Кроме того, будет проводиться оценка имущественной обеспеченности: по тем же критериям, что и для получения единого пособия на детей, пояснил Балынин. При наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6% (по сути, получаем, что налогоплательщикам-получателям данной семейной выплаты будет возвращаться бо́льшая часть уплаченного налога — 7% из 13%).
Эксперт особо подчеркнул, что ежегодная семейная выплата предоставляется каждому из родителей: размер выплаты зависит от их сумм дохода.
Руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд» Алексей Неживой опасается, что порог в полтора прожиточных минимума на человека может оказаться слишком жестким для многодетных семей, где расходы — на питание, одежду, образование, дополнительные занятия — объективно выше.
«Есть риск, что из-за боязни потерять право на выплату у родителей пропадет стремление к профессиональному развитию и росту доходов», — отметил собеседник NEWS.ru. Эксперт предложил подумать о «более гибких» механизмах получения такой помощи.
У кого вырастут зарплаты
С 1 января 2026 года в России запланирована единая индексация зарплат работников бюджетной сферы — на 7,6%. Оплата труда станет выше на фоне увеличения МРОТ.
Повышение минимального размера оплаты труда затронет 4,6–5 млн россиян. В большинстве своем это педагоги, медики, социальные работники, сотрудники сферы культуры, технический и обслуживающий персонал и т. д.
