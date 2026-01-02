Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:49

Забудьте о рассоле! Этот суп в разы эффективнее от похмелья

Забудьте о рассоле! Этот суп в разы эффективнее от похмелья Забудьте о рассоле! Этот суп в разы эффективнее от похмелья Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для приготовления вам понадобится 400 мл густого кокосового молока, 500 мл крепкого куриного бульона, 200 г королевских креветок, 100 г шампиньонов и 70 г вешенок. Из ароматических основ подготовьте один стебель лимонного сорго, трехсантиметровый кусок корня имбиря, 2 зубчика чеснока, 1-2 перчика чили и 3 сушеных листа кафр-лайма. Для финального аккорда необходим один спелый лайм, столовая ложка рыбного соуса, чайная ложка тростникового сахара и небольшой пучок свежей кинзы.

Начните с разогрева столовой ложки растительного масла в кастрюле с толстым дном. Обжарьте нарезанный тонкими лепестками имбирь, размятый стебель лемонграсса и измельченный чили до волнующего пряного аромата. Влейте горячий бульон, добавьте листья кафр-лайма и доведите до энергичного кипения. Убавьте пламя, погрузите в бульон нарезанные шампиньоны и вешенки, позволив им вариться семь минут для раскрытия вкуса. Теперь влейте кокосовое молоко, добавьте рыбный соус и тростниковый сахар, тщательно перемешав до его полного растворения. Не позволяя супу бурно кипеть, опустите в него очищенные креветки и раздавленные зубчики чеснока. Готовность наступит через три-четыре минуты, когда креветки побелеют и свернутся. Немедленно снимите кастрюлю с огня, удалите из бульона жесткие стебли лемонграсса и листья. Влейте сок целого лайма и щедро присыпьте суп рубленой кинзой. Подавайте этот обжигающе-пряный бульон без промедления, чтобы ощутить весь спектр пробуждающих контрастов.

Ранее мы писали о том, как испечь торт «Зебра».

простые рецепты
быстрые рецепты
супы
антипохмелье
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дед Мороз приехал на поезде в Москву
Что будет с рублем? Курс сегодня, 2 января, что с долларом, евро и юанем
Королевская семья Британии: последние новости, вторжение в дом Миддлтон
Раскрыта дата первого в этом году суперлуния
«Стрелять и жестоко убивать»: Трамп об «обычаях» Ирана после протестов
В МО раскрыли, сколько беспилотников и самолетов ВСУ было сбито за неделю
Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине
В Минобороны рассказали, сколько атак ВСУ отразили под Купянском
Стало известно о решительных шагах ВС России на СВО
Российские министры превратили детские мечты в реальность
Россиянам рассказали, как избежать похмелья после застолья
В Турции придумали, как обойти санкции Запада при торговле с Россией
Москвич едва не лишился руки из-за опасной петарды
В Краснодаре пережили самую морозную ночь
«Не простила»: названа страна ЕС, мечтающая отобрать у Польши территорию
Крыша одного из складов Wildberries рухнула в зоне разгрузки
Любовница Товстика подколола Диброву пикантными фото из его особняка
Стало известно о новой попытке атаки Москвы беспилотниками
Мирные жители получили страшные травмы при ракетном ударе по Белгороду
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 января: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.