Забудьте о рассоле! Этот суп в разы эффективнее от похмелья

Для приготовления вам понадобится 400 мл густого кокосового молока, 500 мл крепкого куриного бульона, 200 г королевских креветок, 100 г шампиньонов и 70 г вешенок. Из ароматических основ подготовьте один стебель лимонного сорго, трехсантиметровый кусок корня имбиря, 2 зубчика чеснока, 1-2 перчика чили и 3 сушеных листа кафр-лайма. Для финального аккорда необходим один спелый лайм, столовая ложка рыбного соуса, чайная ложка тростникового сахара и небольшой пучок свежей кинзы.

Начните с разогрева столовой ложки растительного масла в кастрюле с толстым дном. Обжарьте нарезанный тонкими лепестками имбирь, размятый стебель лемонграсса и измельченный чили до волнующего пряного аромата. Влейте горячий бульон, добавьте листья кафр-лайма и доведите до энергичного кипения. Убавьте пламя, погрузите в бульон нарезанные шампиньоны и вешенки, позволив им вариться семь минут для раскрытия вкуса. Теперь влейте кокосовое молоко, добавьте рыбный соус и тростниковый сахар, тщательно перемешав до его полного растворения. Не позволяя супу бурно кипеть, опустите в него очищенные креветки и раздавленные зубчики чеснока. Готовность наступит через три-четыре минуты, когда креветки побелеют и свернутся. Немедленно снимите кастрюлю с огня, удалите из бульона жесткие стебли лемонграсса и листья. Влейте сок целого лайма и щедро присыпьте суп рубленой кинзой. Подавайте этот обжигающе-пряный бульон без промедления, чтобы ощутить весь спектр пробуждающих контрастов.

Ранее мы писали о том, как испечь торт «Зебра».