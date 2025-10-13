Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 12:28

Волшебство в полоску: как испечь торт «Зебра»

Волшебство в полоску: как испечь торт «Зебра» Волшебство в полоску: как испечь торт «Зебра» Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для приготовления вам потребуется приготовить два вида теста — светлое и темное. В основе обоих — классический бисквит. В одну миску насыпьте 2 стакана муки, добавьте 4 яйца, стакан сахара и 100 граммов сливочного масла. Тщательно перемешайте до получения однородной светлой массы. Вторую часть теста готовим аналогично, но с добавлением 2–3 столовых ложек какао-порошка. Именно он даст тот самый шоколадный цвет и насыщенный вкус. Добиться знаменитых полосок проще, чем кажется. В центре смазанной маслом формы для выпечки начинайте поочередно выливать по 2–3 столовые ложки светлого и темного теста, формируя концентрические круги. Не перемешивайте массы, иначе рисунок потеряется. Выпекайте торт в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой. Дайте торту полностью остыть перед подачей на стол.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить французский луковый суп без лишних хлопот: из лука, сыра и хлеба

рецепт
СССР
торт
простой рецепт
Оксана Головина
О. Головина
