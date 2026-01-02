Следователи установили личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах

Следователям удалось установить личности 13 погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области, заявил в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, идентификация тел жертв теракта продолжается.

В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что жителям Хорлов, пострадавшим в результате атаки со стороны ВСУ, выплатят от 250 до 750 тыс. рублей. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, размер компенсации будет зависеть от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Семьи погибших получат по 1 млн рублей.

До этого стало известно, что украинские военнослужащие утром 2 января нанесли ракетный удар по центру Белгорода. В результате атаки пострадали две мирные жительницы. У одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у второй — осколочное ранение предплечья. Кроме того, при обстреле были выбиты окна в одном частном доме и порядка 40 квартирах.