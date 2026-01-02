Новый год — 2026
02 января 2026 в 11:54

Мирные жители получили страшные травмы при ракетном ударе по Белгороду

Гладков: две женщины пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду

ВС Украины
Две мирные жительницы пострадали в результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода, заявил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму, а у второй — осколочное ранение предплечья.

Пострадали две мирные жительницы. Одну женщину <...> бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую <...> транспортируют в городскую больницу № 2. Вся необходимая помощь оказывается, — подчеркнул глава региона.

Гладков уточнил, что при обстреле были выбиты окна в одном частном доме и порядка 40 квартирах. Также повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Кроме того, осколками посечено семь машин. На местах работают оперативные службы, резюмировал губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ВСУ утром 2 января снова атаковали город. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит один беспилотник, летевший в сторону столицы. На место падения обломков БПЛА выехали экстренные службы.

До этого в Херсонской области следователи изъяли фрагменты нескольких БПЛА, найденных после атаки ВСУ на село Хорлы. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические.

Белгород
атаки
ВСУ
пострадавшие
