Силы ПВО отразили новую атаку БПЛА на Москву Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Вооруженные силы Украины снова атаковали Москву, написал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону столицы. На месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы.

Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

В ночь на 2 января украинские войска также запустили в сторону Москвы еще один беспилотный летательный аппарат. Как уточнил Собянин, дрон был перехвачен средствами противовоздушной обороны.

Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по центру Белгорода. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранены две мирные жительницы. Одна женщина получила черепно-мозговую травму и баротравму, вторая — осколочное ранение предплечья. Пострадавших доставили в больницы, им уже оказывается помощь.