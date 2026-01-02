Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:40

Силы ПВО отразили новую атаку БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины снова атаковали Москву, написал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, дежурными средствами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону столицы. На месте падения обломков БПЛА уже работают экстренные службы.

Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

В ночь на 2 января украинские войска также запустили в сторону Москвы еще один беспилотный летательный аппарат. Как уточнил Собянин, дрон был перехвачен средствами противовоздушной обороны.

Ранее украинские военные нанесли ракетный удар по центру Белгорода. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранены две мирные жительницы. Одна женщина получила черепно-мозговую травму и баротравму, вторая — осколочное ранение предплечья. Пострадавших доставили в больницы, им уже оказывается помощь.

Москва
Сергей Собянин
ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
ПВО
