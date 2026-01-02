Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 14:22

Назван размер выплат пострадавшим при налете БПЛА на Херсонскую область

Пострадавшим при атаке ВСУ на Хорлы выплатят до 750 тыс. рублей

Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Последствия атаки БПЛА ВСУ на село Хорлы в Херсонской области Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Жителям села Хорлы в Херсонской области, пострадавшим в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, выплатят от 250 до 750 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе администрации региона. Размер компенсации будет зависеть от степени тяжести причиненного вреда здоровью. Кроме того, семьи погибших получат по 1 млн рублей.

Пострадавшим, получившим ранения, контузии или инвалидность, положены выплаты от 250 до 750 тыс. рублей в зависимости от тяжести вреда здоровью... Жителям, потерявшим близких, предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей на семью, — говорится в заявлении.

Уточняется, что на выплату в размере 1 млн рублей могут рассчитывать супруги погибших, их родители и дети. Для ее получения гражданам необходимо подать заявление и предоставить документы, подтверждающие родство. Всем пострадавшим окажут содействие в сборе необходимых бумаг.

Украинские войска ударили БПЛА по кафе в Хорлах в новогоднюю ночь. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в заведении было больше 100 человек. При этом число жертв атаки ВСУ превысило 24 человека.

