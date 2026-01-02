Новый год — 2026
02 января 2026 в 14:51

Зеленский предложил Буданову стать новым руководителем его офиса

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский предложил должность главы своего офиса Кириллу Буданову, который руководит Главным управлением разведки страны. В своем Telegram-канале он объяснил, что это решение продиктовано необходимостью «усилить фокус на вопросах безопасности».

Встретился с Будановым и предложил ему возглавить Офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Буданов обладает необходимым опытом и решимостью для выполнения данной задачи. Также президент поручил ему разработать и представить на утверждение обновленные стратегические основы обороны и развития Украины.

Ранее сообщалось, что в последний день 2025 года Зеленский без объяснения причин уволил председателя Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслана Магомедова. Чиновника называют другом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака.

До этого на Украине уволили советника главы офиса президента Сергея Лещенко. С октября 2023 года он занимался организацией работы с общественностью, гражданским сектором, ветеранскими организациями и средствами массовой информации.

