Фирменный секрет Зеленского — предательство. Это главная украинская тайна

Почему Зеленский предал Андрея Ермака, кого еще он слил таким образом и почему предательство стало главным архетипом «украинства», читайте в колонке политтехнолога кандидата политических наук Владимира Петрова — специально для NEWS.ru.

Почему Ермак стал разменной монетой

Для любого высшего должностного лица, особенно в политике, ближайший круг сподвижников — это как опора, фундамент дороги, возникающей под шагами идущего. Однако руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак стал своего рода разменной монетой. Зеленский предпочел предать, сделав козлом отпущения именно его. При этом «кошелек» Зеленского Тимур Миндич оказался в куда более выгодном для себя положении. Такой вот незамысловатый обмен, воспринятый многими как предательство.

Более того, рассматривая изменение политического ландшафта Украины в связи с «уходом» Ермака, нельзя забывать, что предательство уже давно стало главным архетипом «украинства». Это понимают все — Запад, Восток, да и многие украинцы. Десятилетиями и даже веками так называемые местные элиты предавали — своих покровителей, свой народ, друг друга… В данном контексте Зеленский лишь продолжает украинскую политическую традицию, не привнося в нее абсолютно ничего нового и не идя с ней вразрез.

Зеленский предал своего наставника, если не сказать «создателя» — Коломойского, который целиком вложился в проект President Zelensky, а в итоге оказался в тюрьме. Допуская факельные шествия неонацистов, он предал своего деда, сражавшегося с нацистами на фронтах Великой Отечественной войны, он предал членов своей семьи, погибших в чудовищном чреве холокоста. Уже давно стали заложниками английской разведки находящиеся «под охраной» британского спецназа родители — Зеленский предал и их.

Игорь Коломойский Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

Как отразятся предательства на дальнейшей карьере Зеленского

Для Зеленского произошедшие события, безусловно, еще большая потеря субъектности. С одной стороны, аппаратной, с другой — финансовой. Но разве можно удивить подобным политические круги Украины — квазигосударственного образования, давно потерявшего всякую субъектность как таковую?

Но все это не означает критического ослабления позиций Зеленского. Его личной команды давно нет. И последние события — лишь логичное продолжение взятого им ранее политического курса. Зеленский сам стал частью команды, где он далеко не капитан. Эта команда делает попытку нанести стратегическое поражение России (попытка не засчитана). Чтобы оставаться ее частью, необходимо выполнять то, чего требуют старшие. А с этим у него проблем никогда не было.

Судя по всему, дальнейшее развитие ситуации на Украине подразумевает смещение акцентов с личности Зеленского как одного из главных драйверов террористического режима. Задача оставшихся технологов офиса президента — в очередной раз убедить украинцев в том, что война не просто выгодна народу, но народ ее отчаянно хочет, народ ее жаждет. Только это позволит и далее отправлять в жернова операций ВСУ простых украинцев, которых так называемая политическая элита давно предала в угоду покровителям и личным амбициям.

А сам Зеленский, если будет себя хорошо вести, в итоге сможет увидеться с родителями. Если, конечно, те захотят его видеть…

Читайте также:

«Добрым словом и пистолетом»: как США принуждают Украину к миру

Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ

Встреча Путина и Трампа: звонок Зеленскому, отмена обеда. Последние новости