24 декабря 2025 в 17:54

Военэксперт ответил, где может быть размещен российский комплекс С-500

Военэксперт Кнутов: комплекс С-500 может быть размещен на Дальнем Востоке

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» может быть размещена на территории Дальнего Востока, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот шаг предполагает предотвращение потенциальных угроз со стороны комплексов НАТО и США.

Система ПВО С-500 заточена под борьбу с гиперзвуковыми угрозами. Американцы заявляют, что у них появится комплекс Dark Eagle в Германии, который будет развернут с гиперзвуковой ракетой и гиперзвуковым глайдером с дальностью 3500 км. Соответственно, в России уже разработали систему, которая будет способна бороться с подобного рода угрозами. Кстати, на Дальнем Востоке есть угроза развертывания комплекса Dark Eagle — на Филиппинах. Там же планируется развернуть и Typhon. Поэтому я думаю, что следующим этапом будет развертывание именно в этом регионе тоже. Поэтому размещение комплекса С-500 — это развертывание на упреждение, — пояснил Кнутов.

Он добавил, что в следующем году в Германии будет развернута многоуровневая группа, в состав которой войдут Dark Eagle и Typhon — комплекс для запуска крылатых ракет Tomahawk с наземных установок. По словам военэксперта, в этом районе, вероятно, также появится зенитно-ракетный комплекс Patriot. Он заключил, что эта многодоменная группа станет одной из первых, которая приступит к боевому дежурству.

Ранее военный эксперт Юрий Малышенко заявил, что зенитная ракетная система С-500 «Прометей» способна уничтожать спутники, находящиеся на низких орбитах. По его словам, комплекс может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 600 км.

