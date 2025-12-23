Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 18:09

В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО

Jerusalem Post: ЗРК С-500 может отслеживать малозаметный истребитель F-35

Космический щит ЗРС С-500 «Прометей» Космический щит ЗРС С-500 «Прометей» Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет обнаруживать малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на большом расстоянии, пишет Jerusalem Post. Авторы материала отметили, что после полноценного развертывания С-500 будет способна сбивать спутники и другие космические объекты.

Не исключено, что комплекс С-500 может обладать новыми возможностями обнаружения, позволяющими отслеживать истребитель-невидимку F-35 на расстоянии сотен километров, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что С-500 может сбивать ракеты и самолеты стран НАТО, в том числе американские истребители пятого поколения F-35 и немецкие крылатые ракеты Taurus. Он также отметил, что «Прометей» способен поражать и новую разработку американцев — стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

До этого политолог Юрий Малышенко подтвердил способность С-500 сбивать спутники на низких орбитах. Он отметил, что система может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 600 км. Военный эксперт подчеркнул, что щит способен сбить до 20 целей одновременно, наводя на них по 40 ракет за один запуск.

НАТО
истребители
С-500
F-35
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Россию оплетают сетью особых патрулей
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.