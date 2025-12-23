Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» сможет обнаруживать малозаметный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II на большом расстоянии, пишет Jerusalem Post. Авторы материала отметили, что после полноценного развертывания С-500 будет способна сбивать спутники и другие космические объекты.

Не исключено, что комплекс С-500 может обладать новыми возможностями обнаружения, позволяющими отслеживать истребитель-невидимку F-35 на расстоянии сотен километров, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что С-500 может сбивать ракеты и самолеты стран НАТО, в том числе американские истребители пятого поколения F-35 и немецкие крылатые ракеты Taurus. Он также отметил, что «Прометей» способен поражать и новую разработку американцев — стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

До этого политолог Юрий Малышенко подтвердил способность С-500 сбивать спутники на низких орбитах. Он отметил, что система может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 600 км. Военный эксперт подчеркнул, что щит способен сбить до 20 целей одновременно, наводя на них по 40 ракет за один запуск.