Стало известно, какая система сможет стать «золотым куполом» для защиты РФ Военэксперт Кнутов: С-500 может стать основой купола ПРО над всей Россией

Зенитная ракетная система С-500 «Прометей» способна стать основой для создания общенационального купола противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, комплекс может обеспечить защиту воздушного пространства над всей Россией.

У нас есть система противоракетной обороны центрального промышленного района А-135. Есть система С-500. Она способна решать задачи противоракетной обороны и может стать основой для создания ПРО России в целом, то есть при развертывании купола над всей страной, — пояснил Кнутов.

Ранее военный эксперт Юрий Малышенко заявил, что ЗРК С-500 «Прометей» способна уничтожать спутники, находящиеся на низких орбитах. По его словам, комплекс может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 600 км.

Впоследствии начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в составе Вооруженных сил России появилось новое соединение противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, формирование оснащено современнейшей зенитной ракетной системой С-500.