В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе Politico: Трамп хочет от союзников поддержки по Ирану без военных обязательств

Президент США Дональда Трампа добивается от союзников заявлений в поддержку обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, не настаивая на конкретных военных обязательствах, передает Politico. По словам источников, лидер хочет получить такие публичные сигналы уже до конца недели.

В материале сказано, что поддержка действий Трампа покажет единство Запада и снизит напряженность на энергетических рынках. По словам источников, Вашингтон хочет использовать политические заявления как основу для дальнейшего взаимодействия.

Ранее Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой «черный список» американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.