Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 11:15

В США рассказали, чего Трамп добивается заявлениями об Ормузском проливе

Politico: Трамп хочет от союзников поддержки по Ирану без военных обязательств

Дональд Трамп
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональда Трампа добивается от союзников заявлений в поддержку обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, не настаивая на конкретных военных обязательствах, передает Politico. По словам источников, лидер хочет получить такие публичные сигналы уже до конца недели.

В материале сказано, что поддержка действий Трампа покажет единство Запада и снизит напряженность на энергетических рынках. По словам источников, Вашингтон хочет использовать политические заявления как основу для дальнейшего взаимодействия.

Ранее Трамп заявил, что США больше не нуждаются в помощи стран НАТО из-за их отказа в разблокировке Ормузского пролива. Также в свой «черный список» американский лидер поместил Японию, Австралию и Южную Корею.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Внебрачный сын Бедроса Киркорова пришел на его могилу в годовщину смерти
Умерший в СИЗО похититель девочки признал вину
Воевавших за Россию иностранцев запретили выдворять из страны
Биолог объяснил, почему высокий сахар вреден для пенсионеров
Трое детей пострадали в результате атак ВСУ на российский регион
Правительство России пересмотрит бюджетные приоритеты
Политолог ответил, как на США повлиял отказ ЕС вступать в войну с Ираном
«Переговоры с Россией»: Турция начала поиски партнера для строительства АЭС
Наступление ВС РФ на Харьков 18 марта: бойня у Волчанска, десятки убитых
Смертельный приговор для шпиона из Израиля вынесли впервые в Иране
Россия готовит сокрушительную атаку на ВСУ? Удары по Украине 18 марта
Политолог обозначил главное нововведение в конституции Казахстана
Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю
Что известно о пожаре в московском бизнес-центре Turas
Путин определил приоритеты для ученых и философов
Опубликовано видео с могилы Бедроса Киркорова спустя год после смерти
В Варшаве рассмотрят дело о выдаче Украине археолога из России
Новак озвучил накопленный рост ВВП России за последние три года
Израиль признал вину в обстреле миротворцев в Ливане
Физик рассказал, затронет ли удар по АЭС «Бушер» Россию
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.