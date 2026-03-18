Импорт одежды из США в Россию вырос в 3,7 раза

18 марта 2026 в 11:02

Россия нарастила импорт одежды из США до рекордных $5,5 млн

Россия в январе 2026 года увеличила импорт одежды из США до рекордных $5,5 млн (более 453 млн рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы. Показатель вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную долю поставок сформировали футболки, объем которых достиг $1,6 млн (более 131,7 млн рублей). Значительный вклад также внесли платья из шерстяной пряжи на $1,2 млн (почти 98,8 млн рублей) и костюмы из хлопчатобумажной ткани на $1,1 млн (около 90,6 млн рублей). Дополнительно были закуплены свитеры и пуловеры на $278,4 тыс. (22,9 млн рублей), а также нижнее белье на $67,7 тыс. (5,5 млн рублей).

По итогам месяца Россия заняла 14-е место среди крупнейших импортеров американской одежды с долей 1,3% от общего объема поставок. Лидирующие позиции сохранили Канада, Мексика и Великобритания.

Ранее сообщалось, что объем товарооборота между Китаем и Россией в январе — феврале 2026 года вырос на 12% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Объем импорта из России тоже вырос — он стал больше на 4,1% и составил $20,75 млрд.

