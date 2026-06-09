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09 июня 2026 в 10:42

Россияне ждут сокращения ассортимента товаров на прилавках магазинов

40% россиян ожидают уменьшения ассортимента товаров на внутреннем рынке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Почти 40% россиян ожидают уменьшения ассортимента товаров на внутреннем рынке, следует из мартовского опроса консалтинговой группы «Б1» (бывшая Ernst & Young). Это значение на 13 процентных пунктов выше, чем осенью 2025 года, и на 14 пунктов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало максимальным показателем с весны 2023 года.

Наиболее пессимистичные настроения среди потребителей были зафиксированы осенью 2022 года, когда 51% респондентов выражали опасения по поводу сокращения предложения товаров в ближайший год. В то же время 44% участников исследования уверены, что на рынке не произойдут значительные изменения.

Доля россиян, рассчитывающих на расширение ассортимента, упала до 16%, что является минимальным показателем за последние два года. Особенно негативно ситуацию оценивает молодежь в возрасте от 18 до 34 лет, ранее считавшаяся самой оптимистичной группой потребителей.

При этом, по данным «Б1», почти треть россиян (29%) применяют технологии искусственного интеллекта при покупках. Например, более миллиона пользователей воспользовались виртуальной примерочной в апреле.

Ранее сообщалось, что поставки сладостей из стран Евросоюза в Россию за полгода достигли минимума. В частности, в марте текущего года РФ экспортировала эти продукты на сумму €52,6 млн (4,3 млрд рублей), за год показатель по поставкам сладостей упал на 33%, а за месяц — на 22%.

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