Космический щит ЗРС С-500 «Прометей» может сбивать спутники на низких орбитах, рассказал 360.ru начальник отдела внутренней политики Каховского муниципального округа военный эксперт, политолог Юрий Малышенко. Он отметил, что система может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 600 км.

Комплекс С-500 — мощная система для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны, включая поражение спутников на низких орбитах, — рассказал Малышенко.

Военный эксперт подчеркнул, что щит способен сбить до 20 целей одновременно, наводя на них по 40 ракет за один запуск. По его словам, цель поражается дважды, чтобы повысить возможность перехвата.

