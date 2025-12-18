Новый год-2026
18 декабря 2025 в 10:59

Военный эксперт раскрыл особенности космического щита ЗРС С-500 «Прометей»

Военный эксперт Малышенко: ЗРС С-500 может сбивать спутники на низких орбитах

Космический щит ЗРС С-500 «Прометей» может сбивать спутники на низких орбитах, рассказал 360.ru начальник отдела внутренней политики Каховского муниципального округа военный эксперт, политолог Юрий Малышенко. Он отметил, что система может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 600 км.

Комплекс С-500 — мощная система для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны, включая поражение спутников на низких орбитах, — рассказал Малышенко.

Военный эксперт подчеркнул, что щит способен сбить до 20 целей одновременно, наводя на них по 40 ракет за один запуск. По его словам, цель поражается дважды, чтобы повысить возможность перехвата.

Ранее сообщалось, что беспилотные комплексы «Ланцет» способны эффективно поражать современную бронетехнику. Ключевым преимуществом комплекса стала высокая маневренность, позволяющая дрону эффективно работать по защищенным целям.

