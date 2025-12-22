Около резиденции Трампа перехватили самолет

Истребитель ВВС США осуществил перехват частного воздушного судна, нарушившего запретную зону над резиденцией президента Дональда Трампа во Флориде, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря. По данным военных, ситуация была быстро взята под контроль.

Самолет вторгся в воздушное пространство, ограниченное для полетов над Палм-Бич, где расположен частный клуб Мар-а-Лаго. В ответ в воздух по тревоге подняли истребитель F-16. Действия пилотов соответствовали стандартным протоколам безопасности для подобных случаев. Подробности о типе перехваченного судна и причинах нарушения не разглашаются.

Сегодня утром истребитель NORAD F-16 перехватил воздушное судно, которое вошло в ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде. Ситуация была безопасно разрешена, — говорится в публикации.

Ранее выяснилось, что Секретная служба Соединенных Штатов потратила более $1,4 млн (127,5 млн рублей) на охрану периметра личной резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго за шесть месяцев. Указано, что за один месяц был заключен контракт на $478 тысяч (более 42,9 млн рублей).