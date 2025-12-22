Новый год-2026
Около резиденции Трампа перехватили самолет

NORAD: истребитель F-16 перехватил самолет около резиденции Трампа Мар-а-Лаго

F-16 F-16 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Истребитель ВВС США осуществил перехват частного воздушного судна, нарушившего запретную зону над резиденцией президента Дональда Трампа во Флориде, сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Инцидент произошел в воскресенье, 21 декабря. По данным военных, ситуация была быстро взята под контроль.

Самолет вторгся в воздушное пространство, ограниченное для полетов над Палм-Бич, где расположен частный клуб Мар-а-Лаго. В ответ в воздух по тревоге подняли истребитель F-16. Действия пилотов соответствовали стандартным протоколам безопасности для подобных случаев. Подробности о типе перехваченного судна и причинах нарушения не разглашаются.

Сегодня утром истребитель NORAD F-16 перехватил воздушное судно, которое вошло в ограниченное для полетов воздушное пространство над Палм-Бич во Флориде. Ситуация была безопасно разрешена, — говорится в публикации.

Ранее выяснилось, что Секретная служба Соединенных Штатов потратила более $1,4 млн (127,5 млн рублей) на охрану периметра личной резиденции Трампа во Флориде Мар-а-Лаго за шесть месяцев. Указано, что за один месяц был заключен контракт на $478 тысяч (более 42,9 млн рублей).

