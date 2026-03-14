Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» испытают на СВО

Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» будет апробирован в зоне проведения специальной военной операции уже в мае, сообщили в пресс-службе научно-производственного центра «Сварог». Аппарат создали после многочисленных обращений от бойцов. «Сварог-5» является аналогом дрона DJI Mavic 3T, передает ТАСС.

В настоящее время проходит испытания наша новая разработка, аналог Mavic — дрон «Сварог-5» с 40-кратным зумом, способный выполнять задачи на дальности до 25 км. В мае аппарат будет апробирован в зоне СВО, — говорится в сообщении.

В центре добавили, что сегодня на рынке попросту нет компактных камер для разведывательных дронов. Однако разработчикам удалось решить данную проблему совместно с одним из отечественных предприятий. Таким образом был создан компактный беспилотник с хорошей оптикой.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.