14 марта 2026 в 07:52

Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» испытают на СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» будет апробирован в зоне проведения специальной военной операции уже в мае, сообщили в пресс-службе научно-производственного центра «Сварог». Аппарат создали после многочисленных обращений от бойцов. «Сварог-5» является аналогом дрона DJI Mavic 3T, передает ТАСС.

В настоящее время проходит испытания наша новая разработка, аналог Mavic — дрон «Сварог-5» с 40-кратным зумом, способный выполнять задачи на дальности до 25 км. В мае аппарат будет апробирован в зоне СВО, — говорится в сообщении.

В центре добавили, что сегодня на рынке попросту нет компактных камер для разведывательных дронов. Однако разработчикам удалось решить данную проблему совместно с одним из отечественных предприятий. Таким образом был создан компактный беспилотник с хорошей оптикой.

Ранее оператор НРТК танкового батальона 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Викинг рассказал, что российские наземные робототехнические комплексы почти полностью заменили бойцов снабжения. По его словам, теперь они доставляют грузы непосредственно на передовые позиции на Константиновском участке фронта в Донбассе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили, сходятся ли Россия и США во мнениях по экспорту нефти
Песков заявил о незаменимости российской нефти на мировом рынке
Два человека пострадали при опрокидывании грузовика на автомобиль в Москве
Названы необходимые условия для получения страховой пенсии
Политолог ответил, выгоден ли России развал Евросоюза
«Загоняют в человейники»: Миронов предложил революцию в ипотеке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 марта: инфографика
На экс-главу института Минобороны России подали в суд за коррупцию
Посольство ответило на обвинения в причастности России к удару по Ираку
В Японии обнародовали подробности запуска баллистической ракеты КНДР
В МВД раскрыли, чем грозит покупка водительских прав в интернете
Кошатникам рассказали, почему их питомцы часто прячутся под одеяло
Атака на Кубань, Николаевка в клещах: новости СВО на утро 14 марта
КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря
Новейший разведывательный дрон «Сварог-5» испытают на СВО
Названо число погибших на Ближнем Востоке военных США
«Активность» России переполошила всю Польшу
Над Россией сбили почти 90 украинских БПЛА за ночь
Россиянам объяснили, какие продукты нельзя привозить из Италии
Москвичам пообещали температуру на шесть градусов выше нормы
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

