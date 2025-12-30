Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:07

«Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии

Новый ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Церемония с поднятием флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошла в торжественной обстановке.

В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник». В ходе завершения воинского ритуала развода дежурных смен был поднят флаг РВСН, — сообщили в ведомстве.

Все военнослужащие, включая специалистов боевых расчетов и механиков-водителей, прошли полную переподготовку на современных тренажерах. Комплекс представляет собой высокомобильную грунтовую систему, предназначенную для выполнения стратегических задач.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что баллистическая ракета «Орешник» способна из Белоруссии нанести удар по целям в Португалии и Испании. Он отметил, что дальность ее полета составляет 5,5 тыс. километров.

До этого замначальника факультета Генштаба ВС белорусской военной академии полковник Андрей Богодель заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» на белорусской территории — это сигнал Западу. По его мнению, с помощью такого вооружения Минск демонстрирует готовность защищать мир любыми средствами.

