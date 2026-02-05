В МЧС рассказали, почему эвакуировали «Крокус Экспо»

Из подмосковного «Крокус Экспо» эвакуировали посетителей, однако тревога была ложной, передает пресс-служба генерального управления МЧС России по Московской области. По словам посетителей, которые приводит РБК, в здании по громкой связи попросили всех покинуть территорию комплекса.

До этого владелец частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, сам явился к следователям и частично признал вину. Следствие просит суд заключить его под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц.

Ранее суд отправил под домашний арест администратора сауны Елену Селищеву. Следствие установило, что пятеро подростков, погибших при пожаре в сауне Прокопьевска, отравились угарным газом.

Также сообщалось, что крупный пожар вспыхнул на Нефтеюганском шоссе под Сургутом 5 февраля, инцидент произошел перед въездом в поселок Солнечный. В МЧС уточнили, что пламя охватило площадь в 150 кв. м., в эпицентре пожара оказался автомобиль. По данным ведомства, в 12:41 по местному времени открытое горение было полностью ликвидировано.