Владелец сауны в Прокопьевске самостоятельно сдался и частично признал вину

Владелец частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, сам явился к следователям и частично признал вину, сообщает РИА Новости. По данным источника, следствие просит суд заключить его под стражу.

По существу предъявленного обвинения Долгачев признал вину частично. Несмотря на тот факт, что Долгачев самостоятельно явился в следственные органы, у следствия есть основания полагать, что он может скрыться. Поэтому прошу удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, — сказал следователь.

Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Ранее суд отправил под домашний арест администратора сауны Елену Селищеву.

Ранее следствие установило, что пятеро подростков, погибших при пожаре в сауне Прокопьевска, отравились угарным газом. По данным СК, они не смогли безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения.

Тогда следователи также изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию в сауне. Как уточнили в СК, в ходе расследования допрашиваются свидетели, а обстоятельства трагедии, унесшей жизни пятерых подростков, тщательно изучаются.