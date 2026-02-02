Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:12

Владелец сауны в Прокопьевске самостоятельно сдался и частично признал вину

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Владелец частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, сам явился к следователям и частично признал вину, сообщает РИА Новости. По данным источника, следствие просит суд заключить его под стражу.

По существу предъявленного обвинения Долгачев признал вину частично. Несмотря на тот факт, что Долгачев самостоятельно явился в следственные органы, у следствия есть основания полагать, что он может скрыться. Поэтому прошу удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, — сказал следователь.

Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Ранее суд отправил под домашний арест администратора сауны Елену Селищеву.

Ранее следствие установило, что пятеро подростков, погибших при пожаре в сауне Прокопьевска, отравились угарным газом. По данным СК, они не смогли безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения.

Тогда следователи также изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию в сауне. Как уточнили в СК, в ходе расследования допрашиваются свидетели, а обстоятельства трагедии, унесшей жизни пятерых подростков, тщательно изучаются.

сауны
пожары
аресты
следствие
Кемеровская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Монах потрогал прихожанку за грудь после просьбы послать удачу в бизнесе
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Герой России из Дагестана погиб в зоне СВО
Париж обвинили в попытке наложить лапу на бывшую колонию
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.