01 февраля 2026 в 11:13

СК РФ изъял записи с видеокамер из сауны в Кузбассе, где погибли подростки

Следователи СК России изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию из частной сауны в Прокопьевске Кемеровской области, сообщили в ведомстве. Накануне, 31 января, там при пожаре погибли пять подростков.

Проведен осмотр здания сауны, изъяты носители записей с камер видеонаблюдения, интересующая следствие документация. Допрашиваются свидетели, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее была задержана администратор сауны в Прокопьевске. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Также стали известны имена пятерых подростков, погибших при пожаре в частной сауне в Прокопьевске. Погибшими числятся Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Из шести находившихся внутри людей выжила лишь 16-летняя Софья Ф. Отмечается, что трое погибших в этот день отмечали свои дни рождения.

До этого было опубликовано видео с места пожара в Прокопьевске. В нем запечатлены пожарные машины, автомобили скорой помощи и полиции, а также здание, из окон которого виден дым.

Кузбасс
подростки
камеры
СК РФ
