Следователи раскрыли подробности смерти сгоревших заживо в сауне подростков Погибшие при пожаре в сауне в Прокопьевске подростки отравились угарным газом

Подростки, погибшие при пожаре в частной сауне в кемеровском Прокопьевске, отравились угарным газом, заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. По информации ведомства, у детей не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня.

Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом, — отметили следователи.

Ранее сообщалось, что индивидуальный предприниматель и его брат, организовавшие в Прокопьевске сауну, грубо нарушили требования пожарной безопасности, что привело к гибели детей. Кроме того, персонал привлекался к работе без надлежащего официального оформления.

Пожар в частной сауне произошел 31 января на площади 70 квадратных метров. В результате погибли Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Спастись удалось только одной девушке из компании. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.