Владельцы сауны в Прокопьевске сэкономили на правилах пожарной безопасности СК: в прокопьевской сауне не оказалось огнетушителей и эвакуационных выходов

Индивидуальный предприниматель и его брат, организовавшие в Прокопьевске сауну, грубо нарушили требования пожарной безопасности, что привело к гибели пятерых подростков, сообщили в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области. Их местоположение в настоящее время устанавливается.

При этом они грубо нарушили требования пожарной безопасности: объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления, — говорится в сообщении.

Пожар в частной сауне на улице Кубанской произошел 31 января, площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Спастись удалось только одной девушке из компании подростков. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что один из погибших подростков пошел туда, чтобы отметить день рождения своей одногруппницы. Его мать знала, где будет праздник, и переживала, потому что сын плохо плавал, а в сауне был бассейн. Когда он перестал отвечать на звонки, она связалась с администрацией и узнала о пожаре. На месте родителям сообщили, что возгорание, вероятно, произошло из-за вспышки между котельной и сауной.