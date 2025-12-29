Стало известно, куда способен долететь «Орешник» из Белоруссии Военэксперт Кнутов: «Орешник» из Белоруссии долетит даже до Португалии и Испании

Баллистическая ракета «Орешник» способна из Белоруссии нанести удар по целям в Португалии и Испании, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что дальность ее полета составляет 5,5 тыс. километров.

«Орешник» имеет дальность 5,5 тыс. километров. Поэтому я думаю, что он из Белоруссии дотянет даже до Португалии и Испании. Во всяком случае, до крупнейших столиц и центров принятия решений. Военные штабы, которые расположены в крупных ведущих европейских государствах, вполне могут быть целью «Орешника», — пояснил Кнутов.

Ранее замначальника факультета Генштаба ВС белорусской военной академии полковник Андрей Богодель заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» на белорусской территории — это сигнал Западу. По его мнению, с помощью такого вооружения Минск демонстрирует готовность защищать мир любыми средствами.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко ранее заявил, что страна не станет создавать собственный ракетный комплекс «Орешник» из-за высокой стоимости работ. По его словам, технически сделать это было бы возможно, особенно в сотрудничестве с Россией.