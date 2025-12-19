Новый год-2026
19 декабря 2025

Лукашенко рассказал, почему Белоруссия не будет создавать свой «Орешник»

Лукашенко: Белоруссия не будет создавать собственный «Орешник» из-за дороговизны

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Белоруссия не станет создавать собственный ракетный комплекс «Орешник» из-за высокой стоимости работ, заявил президент республики Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. Технически, по его словам, страна могла бы это сделать, особенно в сотрудничестве с Россией, передает ТАСС.

Конечно, «Орешник» мы создавать не будем. Очень дорого. Могли бы это сделать. С россиянами тем более, — отметил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс заступает на боевое дежурство. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы. Лидер республики также оценил важность стратегического сотрудничества с РФ в сфере вооружений на случай обострения конфликтов.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ будут использовать баллистическую ракету средней дальности «Орешник» на фронте лишь в крайнем случае. По его словам, решение поставить данный вид вооружения на боевое дежурство направлено на повышение оборонного потенциала страны и служит ответом на агрессивную риторику Запада.

