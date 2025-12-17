Новый год-2026
Военэксперт ответил, будет ли РФ активно использовать «Орешник» на фронте

Военэксперт Кнутов: ВС РФ используют «Орешник» на фронте лишь в крайнем случае

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вооруженные силы России будут использовать баллистическую ракету средней дальности «Орешник» на фронте лишь в крайнем случае, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, решение поставить данный вид вооружения на боевое дежурство направлено на повышение оборонного потенциала страны и служит ответом на агрессивную риторику Запада.

Постановка «Орешника» на боевое дежурство и его применение не совсем связаны. То есть, если бы верховным главнокомандующим [Владимиром Путиным] было принято решение нанести повторный удар этой ракетой по военному объекту на Украине, это уже было бы сделано. Сейчас, по-видимому, нет таких целей. Да и идущие переговоры с США требуют определенного самоконтроля. Постановка «Орешника» на боевое дежурство будет говорить о том, что данная система находится в постоянной готовности к применению, если возникнет такая необходимость. Естественно, это повышает наш оборонный потенциал и является достаточно серьезным ответом тем агрессивным заявлениям, которые звучат из Брюсселя, — пояснил Кнутов.

Также он отметил, что Украина постоянно провоцирует российскую армию на жесткий ответ, нанося удары по мирным городам РФ. По словам военного эксперта, Киев надеется выставить Москву недоговороспособной в контексте урегулирования украинского кризиса и уговорить США продолжать бесплатно поддерживать ВСУ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство в России до конца текущего года. Впервые ракету применили в ноябре 2024 года.

