Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 13:48

Захарова раскрыла, чем закончится размещение на Украине войск Запада

Захарова: отправка на Украину войск Запада будет рассматриваться как интервенция

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Размещение на территории Украины войск и военной инфраструктуры стран Запада будет расцениваться как прямая интервенция, угрожающая безопасности России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, планы Запада и Киева становятся все более опасными и деструктивными для будущего Европейского континента и его жителей.

Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы, — указала Захарова.

Дипломат также заявила, что документ, подготовленный так называемой коалицией желающих и украинским руководством, не имеет ничего общего с мирным урегулированием. Он направлен исключительно на продолжение милитаризации страны.

Ранее представитель МИД России заявила, что назначение бывшего министра иностранных дел Канады Христи Фриланд советником президента Украины Владимира Зеленского четко демонстрирует идеологическую ориентацию киевского руководства. Она напомнила, что дед канадского политика, Михайло Хомяк, во время Второй мировой войны издавал на оккупированных территориях Европы пропагандистскую газету «Краковские вести». По словам Захаровой, Фриланд также была причастна к скандальному инциденту с приглашением в парламент Канады ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки.

Мария Захарова
МИД РФ
Запад
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.