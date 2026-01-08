Захарова раскрыла, чем закончится размещение на Украине войск Запада Захарова: отправка на Украину войск Запада будет рассматриваться как интервенция

Размещение на территории Украины войск и военной инфраструктуры стран Запада будет расцениваться как прямая интервенция, угрожающая безопасности России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, планы Запада и Киева становятся все более опасными и деструктивными для будущего Европейского континента и его жителей.

Размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы, — указала Захарова.

Дипломат также заявила, что документ, подготовленный так называемой коалицией желающих и украинским руководством, не имеет ничего общего с мирным урегулированием. Он направлен исключительно на продолжение милитаризации страны.

Ранее представитель МИД России заявила, что назначение бывшего министра иностранных дел Канады Христи Фриланд советником президента Украины Владимира Зеленского четко демонстрирует идеологическую ориентацию киевского руководства. Она напомнила, что дед канадского политика, Михайло Хомяк, во время Второй мировой войны издавал на оккупированных территориях Европы пропагандистскую газету «Краковские вести». По словам Захаровой, Фриланд также была причастна к скандальному инциденту с приглашением в парламент Канады ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки.