В Британии забили тревогу из-за войны в Иране и перебоев в поставках серы FT: война в Иране вызвала перебои в мировых поставках серы

Перебои в мировых поставках серы, вызванные войной на Ближнем Востоке, уже привели к росту цен и могут затронуть ряд отраслей, передает британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов. По словам аналитиков, остановка судоходства через Ормузский пролив обернулась ограничением поставок побочного продукта переработки нефти и газа.

В материале сказано, что сбои в поставках усугубят нагрузку на глобальные цепочки и подстегнут дальнейший рост цен на удобрения, металлургическую продукцию и электронику. В частности, с начала ухудшения кризисной ситуации цена тонны серы в Китае, крупнейшем потребителе, взлетела на 15%, достигнув рекордных $672 (52 913,28 рубля).

Также стало известно, что некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако тон их заявлений изменился, когда цены на топливо взлетели. В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке — эти страны опасаются дальнейшего подорожания электроэнергии и товаров.