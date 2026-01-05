«Прибежище неонацистов»: Захарова отреагировала на новое назначение в Киеве Захарова напомнила о корнях Фриланд после ее назначения советником Зеленского

Назначение экс-главы МИД Канады Христи Фриланд на пост советника украинского президента Владимира Зеленского ясно говорит об идеологической направленности Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она напомнила, что дед Фриланд, Михайло Хомяк, в годы Второй мировой войны издавал в оккупированной Европе пропагандистскую газету «Краковские вести».

По словам Захаровой, канадский политик также была причастна к скандальному приглашению ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки в парламент Канады. Захарова отметила, что привлечение Фриланд к работе в Киеве выглядит логичным продолжением политики прославления нацистских пособников.

Банковая — прибежище неонацистов, которые с некрофильским экстазом эксгумируют коллаборационистское прошлое своих преступных предков, присягнувших Третьему рейху, — подытожила Захарова.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что кадровые перестановки в украинской власти произошли под давлением США. По его мнению, ротация проводится в рамках договоренностей, достигнутых на Аляске между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.