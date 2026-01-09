Пограничники в США начали стрельбу и ранили двух человек

Два человека пострадали в результате стрельбы, открытой в Портленде (штат Орегон), пишет местное отделение Федерального бюро расследований (ФБР) в соцсети X. Там отметили, что к случаю причастны сотрудники Погранично-таможенной службы США.

ФБР в Портленде расследует стрельбу, которая произошла примерно в 14:15 (01:15 пятницы по московскому времени. — NEWS.ru) <…>. К инциденту причастны агенты Погранично-таможенной службы, два человека получили ранения, — говорится в публикации ФБР.

Ранее служащий Иммиграционной службы застрелил женщину, пытавшуюся сбить силовиков на автомобиле в Миннеаполисе. Журналисты уточнили, что это произошло во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе, погибшая пыталась скрыться.

Позднее жители Нью-Йорка вышли на митинг из-за убийства американки в Миннеаполисе. Они прошли маршем к штаб-квартире Иммиграционной службы США (ICE) и потребовали убрать ее служащих с улиц. Некоторые кричали, что такие действия со стороны властей можно считать предательством. Часть демонстрантов также выступила против операции США в Венесуэле.