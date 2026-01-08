Атака США на Венесуэлу
В США начался стихийный митинг из-за убийства в Миннеаполисе

Фото: David Canales/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жители Нью-Йорка вышли на митинг из-за убийства американки в Миннеаполисе, передает Telegram-канал RT. В материале говорится, что они прошли маршем к штаб-квартире Иммиграционной службы США (ICE) и потребовали убрать ее служащих с улиц.

Некоторые кричали, что такие действия со стороны властей можно считать предательством. Часть демонстрантов также выступила против операции США в Венесуэле.

Ранее служащий Иммиграционной службы застрелил женщину, пытавшуюся сбить силовиков на автомобиле в Миннеаполисе. Журналисты уточнили, что это произошло во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией в городе, погибшая пыталась скрыться.

