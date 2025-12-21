Кровавая перестрелка произошла в ЮАР AFP: 10 человек погибли и 10 пострадали из-за стрельбы в ЮАР у Йоханнесбурга

В результате массового расстрела в Южно-Африканской Республике погибли 10 человек. Еще 10 получили ранения различной степени тяжести, передает агентство France-Presse со ссылкой на данные полиции.

Неизвестный вооруженный человек убил 10 человек и ранил еще 10 в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом, — говорится в сообщении агентства.

Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Их состояние сейчас уточняется.

Мотивы преступления злоумышленника пока не установлены, следствие рассматривает различные версии произошедшего. Полиция ведет поиск стрелявшего, личность которого в настоящее время не установлена.

