20 декабря 2025 в 00:48

Стрельба произошла на американской военной базе в Аризоне

ВВС США сообщили о стрельбе на военной базе Люк в штате Аризона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На территории крупной американской военной базы Люк, расположенной в штате Аризона, зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщается в официальном аккаунте учреждения в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Командование уже приняло определенные меры в связи с чрезвычайной ситуацией.

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу в пределах базы. Для обеспечения безопасности всего личного состава, включая военнослужащих и гражданский персонал, было отдано распоряжение немедленно укрыться на месте и не передвигаться по территории. Подразделения службы безопасности проводят операцию по локализации угрозы.

База Люк принимает меры в связи с сообщениями об инциденте со стрельбой. Личному составу предписано оставаться на местах и найти укрытие, — указано в сообщении.

На текущий момент официальная информация о возможных пострадавших, мотивах или личности нападавшего отсутствует. База Люк давно стала одной из ключевых тренировочных площадок для пилотов истребительной авиации ВВС США и имеет статус объекта повышенной безопасности.

Ранее сообщалось о стрельбе в Брауновском университете в Соединенных Штатах. Она велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет учебного заведения. Это семиэтажное сооружение с многочисленными лабораториями, офисами и аудиториями.

стрельба
США
базы
ВВС
