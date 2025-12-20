Стрельба произошла на американской военной базе в Аризоне ВВС США сообщили о стрельбе на военной базе Люк в штате Аризона

На территории крупной американской военной базы Люк, расположенной в штате Аризона, зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия, сообщается в официальном аккаунте учреждения в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Командование уже приняло определенные меры в связи с чрезвычайной ситуацией.

По предварительным данным, неизвестный открыл стрельбу в пределах базы. Для обеспечения безопасности всего личного состава, включая военнослужащих и гражданский персонал, было отдано распоряжение немедленно укрыться на месте и не передвигаться по территории. Подразделения службы безопасности проводят операцию по локализации угрозы.

База Люк принимает меры в связи с сообщениями об инциденте со стрельбой. Личному составу предписано оставаться на местах и найти укрытие, — указано в сообщении.

На текущий момент официальная информация о возможных пострадавших, мотивах или личности нападавшего отсутствует. База Люк давно стала одной из ключевых тренировочных площадок для пилотов истребительной авиации ВВС США и имеет статус объекта повышенной безопасности.

