В Узбекистане сообщили о гибели соотечественника при стрельбе в США Студент из Узбекистана стал жертвой стрельбы в Брауновском университете в США

Стрельба в Брауновском университете в Соединенных Штатах, произошедшая накануне, 14 декабря, унесла жизнь студента из Узбекистана Мухаммада Азиза Умурзокова, написал в Telegram-канале пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ахрор Бурханов. Трагедия произошла в городе Провиденс в штате Род-Айленд. Дипломат выразил соболезнования семье и близким погибшего.

В связи с трагической стрельбой на территории Брауновского университета <…> выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммада Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента. Эта трагедия, унесшая жизни невинных людей, является тяжелой утратой для всех нас, — говорится в сообщении.

Сотрудники дипломатических учреждений Узбекистана в США поддерживают связь с родственниками погибшего. Кроме того, они тесно сотрудничают с соответствующими американскими органами.

По данным ABC News, стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет Брауновского университета. Это семиэтажное сооружение с многочисленными лабораториями, офисами и аудиториями. Правоохранители разыскивают нападавшего.