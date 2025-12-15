Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:25

В Узбекистане сообщили о гибели соотечественника при стрельбе в США

Студент из Узбекистана стал жертвой стрельбы в Брауновском университете в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Стрельба в Брауновском университете в Соединенных Штатах, произошедшая накануне, 14 декабря, унесла жизнь студента из Узбекистана Мухаммада Азиза Умурзокова, написал в Telegram-канале пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Ахрор Бурханов. Трагедия произошла в городе Провиденс в штате Род-Айленд. Дипломат выразил соболезнования семье и близким погибшего.

В связи с трагической стрельбой на территории Брауновского университета <…> выражаем глубокие соболезнования семье и близким узбекского студента Мухаммада Азиза Умурзокова, погибшего в результате инцидента. Эта трагедия, унесшая жизни невинных людей, является тяжелой утратой для всех нас, — говорится в сообщении.

Сотрудники дипломатических учреждений Узбекистана в США поддерживают связь с родственниками погибшего. Кроме того, они тесно сотрудничают с соответствующими американскими органами.

По данным ABC News, стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет Брауновского университета. Это семиэтажное сооружение с многочисленными лабораториями, офисами и аудиториями. Правоохранители разыскивают нападавшего.

Узбекистан
студенты
погибшие
жертвы
США
стрельбы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 декабря: инфографика
Стало известно об участии в переговорах по Украине главкома НАТО в ЕС
В Узбекистане сообщили о гибели соотечественника при стрельбе в США
Силы ПВО сбили над Россией 130 беспилотников за ночь
Как быстро снять похмелье: 10 действенных народных методов
Режиссера фильма «Пока не сыграл в ящик» и его жену нашли мертвыми
Уиткофф подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине
Почти на море: салат с кальмарами, яйцом и кукурузой — рецепт на Новый год
ВСУ попытались устроить массированную атаку на Ростовскую область
Офтальмолог назвал банальные симптомы опасного заболевания
Япония впервые за полвека может лишиться всех панд
Горы снега, ледяные дожди: синоптики удивили прогнозом на Новый год
Эксперт объяснил, кому следует снять деньги с накопительных счетов
В деле о пропаже российского спортсмена в Босфоре появился греческий след
Россиянам рассказали, как с помощью одного продукта продлить молодость
«Бродячий цирк»: на Западе высказались о переговорах с Россией
Трамп представил проект символа американского величия в Вашингтоне
Эксперт по ЖКХ раскрыл, чем грозит самовольное размещение рекламы в лифте
Налет дронов ВСУ на Москву ночью 15 декабря: взрывы, жертвы, что известно
Пассажирский лайнер чуть не столкнулся с военным самолетом
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.