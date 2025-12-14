В США произошла стрельба в престижном университете ABC: мужчина устроил стрельбу в кампусе Брауновского университета

В Брауновском университете в США произошла стрельба, сообщает телекомпания ABC News. Правоохранители разыскивают нападавшего, а руководство вуза в срочном порядке предписало всем студентам и сотрудникам не покидать помещения.

Инцидент произошел в кампусе университета в городе Провиденс, штат Род-Айленд. По данным телекомпании, стрельба велась в районе здания Barus & Holley, где расположен инженерно-физический факультет.

Это семиэтажное сооружение с многочисленными лабораториями, офисами и аудиториями. Информации о возможных пострадавших или мотивах неизвестного пока нет.

Университет, являющийся частным некоммерческим вузом с тысячами студентов, немедленно активировал систему оповещения. Всем находящимся на территории предписано соблюдать меры безопасности.

Также поступили сообщения о том, что на соседней с университетом улице вновь слышали звуки выстрелов. Полиция еще не поймала стрелка, который, по информации Telegram-канала Sergeant News Network был в маске.

