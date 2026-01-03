Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:40

Стрельба началась в соседних с Каракасом городах

Bloomberg: стрельба раздалась в столице Венесуэлы и соседних городах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Звуки стрельбы раздаются не только в столице Венесуэлы Каракасе, но также и в соседних с ней населенных пунктах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на очевидцев. Речь идет о городах Игероте и Ла-Гуайра.

Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей, — говорится в публикации.

По данным CNN, взрывы прогремели в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. По предварительной оценке, они раздались на территории военных объектов — базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Очевидцы заметили в Каракасе несколько вертолетов, предположительно, американской армии. В Сети также появились кадры, снятые жителями города.

По словам журналистки телеканала CBS Дженнифер Джейкобс, президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Она подчеркнула, что глава государства поручил нанести удары по военным объектам в стране.

Вашингтон же отказался комментировать причастность США к ударам по Каракасу. При этом пресс-секретарь американских вооруженных сил подтвердила информацию о взрывах в столице Венесуэлы.

Венесуэла
Каракас
стрельбы
взрывы
конфликты
войны
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу
Атака США на Венесуэлу: что известно, авиаудары, военное вторжение
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.