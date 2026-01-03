Стрельба началась в соседних с Каракасом городах Bloomberg: стрельба раздалась в столице Венесуэлы и соседних городах

Звуки стрельбы раздаются не только в столице Венесуэлы Каракасе, но также и в соседних с ней населенных пунктах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на очевидцев. Речь идет о городах Игероте и Ла-Гуайра.

Люди также сообщают о звуках стрельбы в нескольких районах Каракаса, включая города Игероте и Ла-Гуайра рядом со столицей, — говорится в публикации.

По данным CNN, взрывы прогремели в столице Венесуэлы в ночь на 3 января. По предварительной оценке, они раздались на территории военных объектов — базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Очевидцы заметили в Каракасе несколько вертолетов, предположительно, американской армии. В Сети также появились кадры, снятые жителями города.

По словам журналистки телеканала CBS Дженнифер Джейкобс, президент США Дональд Трамп приказал атаковать Венесуэлу. Она подчеркнула, что глава государства поручил нанести удары по военным объектам в стране.

Вашингтон же отказался комментировать причастность США к ударам по Каракасу. При этом пресс-секретарь американских вооруженных сил подтвердила информацию о взрывах в столице Венесуэлы.