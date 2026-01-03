Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:32

В США заняли неожиданную позицию после сообщений о взрывах в Каракасе

New York Times: армия США не стала комментировать удары по Каракасу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вашингтон отказался комментировать возможную причастность ВВС США к удару по Каракасу, сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил страны. При этом она подтвердила информацию о взрывах в столице Венесуэлы.

Пресс-секретарь Вооруженных сил США подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, но не стала комментировать возможную причастность США, — отметил источник издания.

В то же время журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс заявила, что в администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о взрывах и полетах самолетов над столицей Венесуэлы. Она отметила, что официальных комментариев от Белого дома пока не поступало.

Минимум семь взрывов прогремело в Каракасе ночью 3 января. В некоторых районах города пропало электричество. Целью атаки стали здание генерального штаба и президентский дворец. Кроме того, ведется бомбардировка побережья, где расположены военно-морские базы. Помимо всего прочего, мощному удару подвергся аэропорт Игуэроте.

США
Венесуэла
взрывы
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу
Атака США на Венесуэлу: что известно, авиаудары, военное вторжение
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.