В США заняли неожиданную позицию после сообщений о взрывах в Каракасе New York Times: армия США не стала комментировать удары по Каракасу

Вашингтон отказался комментировать возможную причастность ВВС США к удару по Каракасу, сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил страны. При этом она подтвердила информацию о взрывах в столице Венесуэлы.

Пресс-секретарь Вооруженных сил США подтвердила сообщения о взрывах в Каракасе, но не стала комментировать возможную причастность США, — отметил источник издания.

В то же время журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс заявила, что в администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о взрывах и полетах самолетов над столицей Венесуэлы. Она отметила, что официальных комментариев от Белого дома пока не поступало.

Минимум семь взрывов прогремело в Каракасе ночью 3 января. В некоторых районах города пропало электричество. Целью атаки стали здание генерального штаба и президентский дворец. Кроме того, ведется бомбардировка побережья, где расположены военно-морские базы. Помимо всего прочего, мощному удару подвергся аэропорт Игуэроте.