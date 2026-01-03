Раскрыта ситуация в Белом доме на фоне взрывов в Каракасе

Раскрыта ситуация в Белом доме на фоне взрывов в Каракасе CBS: в администрации Трампа знают о взрывах в Каракасе

В администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях про взрывы и полеты самолетов над столицей Венесуэлы Каракасом, сообщила журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети X. Она отметила, что официальных комментариев от Белого дома пока не поступало.

Официальные лица из администрации Трампа осведомлены о сообщениях про взрывы и самолеты над столицей Венесуэлы Каракасом, — отметила Джейкобс.

Взрывов в Каракасе было по меньшей мере семь. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. Они также сообщили, что в южной части города недалеко от крупной военной базы виднеется дым. Между тем воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Каракас бомбят США. Глава государства уточнил, что для удара использовали ракеты. Он предупредил мировое сообщество о нападении на Венесуэлу и призвал ООН немедленно собраться на заседание.

Ранее сообщалось, что в начале декабря американские спецслужбы впервые атаковали цель на территории Венесуэлы. Удар беспилотником ЦРУ был нанесен по отдаленному причалу. В Белом доме считают, что этот объект использовался преступной группировкой Tren de Aragua для наркотрафика.