03 января 2026 в 10:04

Небо над Венесуэлой полностью закрыли после взрывов в столице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воздушное пространство над Венесуэлой полностью закрыли, следует из данных сервиса Flightradar24. Судя по информации платформы, над страной нет ни одного самолета. Ограничения появились на фоне взрывов в столице страны Каракасе.

Их в городе произошло по меньшей мере семь. В некоторых районах отключилось электричество. Очевидцы видели низколетящие самолеты и слышали их звуки. По словам горожан, в южной части Каракаса недалеко от крупной военной базы виднеется дым.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия в рамках кампании по борьбе с наркокартелями уничтожила «крупный объект» на территории Венесуэлы. По словам главы Белого дома, речь идет о предприятии, связанном с отправкой грузов и морскими судами.

Между тем в СМИ появилась информация, что в начале декабря американские спецслужбы впервые атаковали цель на территории Венесуэлы. Удар беспилотником ЦРУ был нанесен по отдаленному причалу на побережье страны. Американские власти в свою очередь считают, что этот объект использовался преступной группировкой Tren de Aragua для наркотрафика.

