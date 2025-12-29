Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 20:40

«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле

Трамп рассказал об ударе США по крупному объекту с грузами в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США в рамках кампании по борьбе с наркокартелями уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы, сообщил WABC американский президент Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, речь идет о некоем предприятии, связанном с отправкой грузов и морскими судами. Он добавил, что операция проводилась на прошлой неделе.

Мы только что вывели из строя — не знаю, читали вы или видели, — у них есть большой завод или крупное предприятие, откуда они отправляют грузы, знаете, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы вывели его из строя. Так что мы нанесли им очень сильный удар, — заявил республиканец.

Ранее Трамп заявил, что США планируют присвоить себе нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров. По его словам, энергоресурсы позволят пополнить стратегические запасы.

До этого турецкий политический обозреватель Бурак Кескин предположил, что эскалация конфликта между Вашингтоном и Каракасом чревата разрушением глобальной торговли и краху самой концепции государственного суверенитета. По его мнению, американцы своими действиями подрывают сложившийся международный порядок на морях.

Дональд Трамп
Венесуэла
удары
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде потребовали признать Зеленского террористом
Зеленскому предрекли проблемы из-за «охоты» на командиров ВСУ
Северное сияние на Новый год? Будет ли видно в Москве, магнитная буря
Нетрезвая пассажирка с детьми жестоко избила таксистку
В Турции назвали атаку на резиденцию Путина самоубийственной
В Лондоне новое требование полиции спровоцировало скандал с масонами
«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле
Мужчина потребовал от ресторана $50 тыс. после неудачного похода в туалет
Домработница приготовила отравленный «коктейль» для ребенка хозяев
Угрожавшего отрезать учителю язык цыгана отправят в колонию
Картаполов: Зеленский делает все для продолжения конфликта
«Демонстрация агонии»: Слуцкий о попытках ВСУ атаковать резиденцию Путина
Дикие кабаны парализовали работу аэропорта в Европе
Парализованный китаец одним пальцем создал «умную ферму» и открыл бизнес
Рынок акций упал на фоне попытки ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подмосковье будет роботизировать логистику
Автор хитов Долиной опроверг «посвящение» новой песни квартире в Хамовниках
Зеленский не признал попытку атаки ВСУ на госрезиденцию Путина
Мать и дочь выжили благодаря бездомной собаке, которую они приютили
Зарево на границе с Румынией, прощание с Лесневской: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.