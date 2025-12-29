«Вывели из строя»: Трамп заявил о мощном ударе по Венесуэле Трамп рассказал об ударе США по крупному объекту с грузами в Венесуэле

США в рамках кампании по борьбе с наркокартелями уничтожили «крупный объект» на территории Венесуэлы, сообщил WABC американский президент Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, речь идет о некоем предприятии, связанном с отправкой грузов и морскими судами. Он добавил, что операция проводилась на прошлой неделе.

Мы только что вывели из строя — не знаю, читали вы или видели, — у них есть большой завод или крупное предприятие, откуда они отправляют грузы, знаете, откуда прибывают корабли. Две ночи назад мы вывели его из строя. Так что мы нанесли им очень сильный удар, — заявил республиканец.

Ранее Трамп заявил, что США планируют присвоить себе нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров. По его словам, энергоресурсы позволят пополнить стратегические запасы.

До этого турецкий политический обозреватель Бурак Кескин предположил, что эскалация конфликта между Вашингтоном и Каракасом чревата разрушением глобальной торговли и краху самой концепции государственного суверенитета. По его мнению, американцы своими действиями подрывают сложившийся международный порядок на морях.