Трамп раскрыл, что США сделают с перехваченными венесуэльскими танкерами Трамп: США присвоят себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

Соединенные Штаты планируют присвоить себе нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, такое же решение принято по поводу самих судов.

Мы оставим ее (нефть. — NEWS.ru) себе. Возможно, мы будем использовать ее для [пополнения] стратегических резервов. Мы ее оставим, — сказал он.

Ранее Трамп сообщил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.