Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 03:48

Трамп раскрыл, что США сделают с перехваченными венесуэльскими танкерами

Трамп: США присвоят себе нефть с перехваченных венесуэльских танкеров

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты планируют присвоить себе нефть с перехваченных в международных водах венесуэльских танкеров, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, такое же решение принято по поводу самих судов.

Мы оставим ее (нефть. — NEWS.ru) себе. Возможно, мы будем использовать ее для [пополнения] стратегических резервов. Мы ее оставим, — сказал он.

Ранее Трамп сообщил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По мнению главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

До этого стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

США
Венесуэла
Дональд Трамп
танкеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый нежирный сорт красной рыбы
Замгендиректора «Проминвеста» арестовали за аферу с ВПК на 2,4 млрд рублей
Рособрнадзор полностью приостановил действие лицензии «Шанинки»
Одной категории россиян повысят пенсию в два раза в 2026 году
Уже бредит от испуга: почему генсек НАТО грозит отправить солдат на Украину
Утонули в реке или отравились: названы новые версии пропажи Усольцевых
Трамп раскрыл, что США сделают с перехваченными венесуэльскими танкерами
В Госдуме предложили запретить продажу «детского шампанского»
Названо новогоднее блюдо, ставшее идеальным приемом пищи
Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов и пожаре в Буденновске
Трамп рассказал о ходе переговоров по Украине
Гороскоп 23 декабря: кому добавить романтики, кто на пороге перемен?
Трамп поддержал план строительства двух новых линкоров для ВМС США
«Крупный штраф»: названы места, откуда нельзя запускать салюты
Патрушев в двух словах охарактеризовал Россию как торгового партнера
Бьем по мостам, перемалываем технику: РФ не даст ЕС поставлять ВСУ оружие
В Германии опровергли миф о готовности России атаковать НАТО
SHOT сообщил о новой атаке ВСУ на российский город
Путин и Пиотровский раскрыли Пашиняну секрет Александровской колонны
Карбонара из доставки стала причиной массового отравления в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.