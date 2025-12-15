Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 18:00

Стало известно, для чего США перебрасывают вооружение к Венесуэле

WSJ: США перебрасывают к Венесуэле самолеты для нанесения точечных ударов

Истребитель пятого поколения F-35A Истребитель пятого поколения F-35A Фото: Ayush Kumar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране, сообщает газета Wall Street Journal. Как сообщается, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион больше вооружений и подразделений, предоставляя президенту [США Дональду] Трампу новые мощные варианты для эскалации давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потенциального его свержения, — говорится в публикации.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

До этого глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.

Венесуэла
США
самолеты
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме готовят хорошие новости для добровольцев СВО
Сийярто разоблачил планы ЕС на Украину и пообещал помешать им
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.