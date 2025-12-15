Стало известно, для чего США перебрасывают вооружение к Венесуэле

США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране, сообщает газета Wall Street Journal. Как сообщается, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион больше вооружений и подразделений, предоставляя президенту [США Дональду] Трампу новые мощные варианты для эскалации давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потенциального его свержения, — говорится в публикации.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

До этого глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.