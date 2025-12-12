Белый дом озвучил дальнейшие планы Трампа на Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой, заявила на брифинге для прессы официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары или полномасштабное вторжение.

Затяжная война определенно не в интересах этого президента, он очень четко дал это понять. Он хочет мира, а также хочет положить конец незаконному ввозу в США наркотиков, которые уносят жизни сотен тысяч американцев по всей стране, — сказала Ливитт.

Заявление прозвучало на фоне недавнего инцидента в Карибском море. 10 декабря Трамп подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. Венесуэльское МИД, в свою очередь, осудило эти действия, назвав их актом международного пиратства.

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который выразил надежду, что Соединенные Штаты дадут разъяснения своим действиям. Дипломат отметил недостаток информации и указал на противоречие, связанное с американской компанией Chevron, которая работает в венесуэльском государстве.